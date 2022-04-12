تحذير من أختام مزورة للتطعيمات ضد كوفيد_19 في بنغازي

أخبار ليبيا24

حذّرت إدارة الخدمات الطبية بنغازي من أختام مزورة للتطعيمات المضادة لـ كوفيد_19 مصنوعة بدقة لأغراض المطابقة مع الختم الأصلي.

ودعت الإدارة جميع الهيئات والمؤسسات والجهات العامة والأفراد بأن هناك محاولات مستمرة من ضعاف النفوس لتزوير ختم التطعيمات ضد كوفيد – 19 يحمل بيانات الخدمات الصحية بنغازي.

ولفتت الإدارة إلى أن البعض من هذه الأختام مختومة على بطاقات فارغة من البيانات.

وأكدت الإدارة أن الختم الخاص بالخدمات الصحية بنغازي وبطاقتها مدرجة ضمن المنظومة بأرقام ( كود ) غير متداولة،. ويمكن مراجعة أي بطاقة صادرة من مراكز التطعيم التابعة لها من خلال المنظومة المعتمدة.

وأشارت إلى أنها سبق وأن خاطبت كافة الجهات الأمنية بهذه المحاولات،. لضبط هذه الأختام والبطاقات وإحالة مرتكبي هذه الأفعال إلى الجهات القضائية.