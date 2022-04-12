التأسيسية للدستور: إجراءات مجلس النواب اغتصاب للسلطة

أخبار ليبيا 24

أكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على عدم دستورية الإجراءات الصادرة عن مجلس النواب المتمثلة في مقترح التعديل الدستوري الثاني عشر. وقرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رقم 29 لسنة 2022 تشكيل لجنة تتولى تعديل بعض المواد مشروع الدستور المنجز من الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، إنها تتمسك باختصاصها الأصيل بصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد. دون غيرها وفق ما نص علية الإعلان الدستوري المؤقت. وعدم اعتدادها بأية إجراءات مخالفة تتضمن المساس بمشروع الدستور المنجز من قبلها بتاريخ 29 يوليو 2017. واعتبار هذه الإجراءات أعمالاً مادية هي والعدم سواء.

عدم التعاطي

ودعا البيان، الجهات الوطنية المعنية العملية الدستورية ، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للدولة والمفوضية العليا للانتخابات. بعدم التعاطي مع هذه الإجراءات لمخالفتها الإعلان الدستوري المؤقت، والاتفاق السياسي وأحكام القضاء الصادر بالخصوص. وذلك للمحافظة على المسار الدستوري من أي عبث قد يؤدي إلى نسف العملية الدستورية بكاملها. واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين الشعب الليبي من إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية.

وطالبت الهيئة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة للإيفاء بالتزاماتهم الدولية. عبر دعم العملية الدستور وفق مقررات مجلس الأمن ذات الصلة. واتخاذ موقف صريح وواضح من أي إجراءات تهدف إلى حرمان الشعب الليبي. من حقه في الاستفتاء على الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة. والتي قد يكون من شأنها زيادة حالة الانقسام وزعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما طالبت الجمعية العمومية للمحكمة العليا مجدداً باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل عمل الدائرة الدستورية. للنظر في كل الخروقات التي تمس المسار الدستوري بما يضمن صونه والمحافظة عليه.