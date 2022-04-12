بوتين: محادثات السلام مع أوكرانيا وصلت لطريق مسدود

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قال، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن محادثات السلام مع أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، مستخدما أول تصريحات علنية له بشأن الحرب منذ أكثر من أسبوع للتعهد بأن قواته ستنتصر ولإثارة الغرب لفشله في إحباط موسكو.

وفي حديث علني عن الحرب لأول مرة منذ انسحاب القوات الروسية من شمال أوكرانيا بعد توقفها عند أبواب كييف،. تعهد بوتين بأن تحقق روسيا جميع أهدافها في أوكرانيا.

وفي أقوى إشارة حتى الآن على أن الحرب ستستمر لفترة أطول، قال بوتين إن كييف أخرجت محادثات السلام عن مسارها بإطلاق ما قال إنها مزاعم كاذبة بارتكاب جرائم حرب روسية وبالمطالبة بضمانات أمنية لتغطية أوكرانيا بأكملها.

وقال بوتين، في إفادة صحفية خلال زيارة إلى فوستوشني كوزمودروم على مسافة 5550 كيلومترا شرقي موسكو،. “لقد عدنا مرة أخرى إلى وضع مسدود بالنسبة لنا”.

بوتين: سنواصل عملياتنا في أوكرانيا

وردا على سؤال من عمال وكالة الفضاء الروسية عما إذا كانت العملية في أوكرانيا ستحقق أهدافها، قال بوتين: “بالتأكيد. ليس لدي أي شك على الإطلاق”.

وقال بوتين إن روسيا ستواصل عمليتها “بإيقاع وهدوء” لكن الاستنتاج الاستراتيجي الأهم هو أن النظام الدولي أحادي القطب،. الذي بنته الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة كان ينهار.

وأضاف، أن “روسيا ليس لديها خيار سوى القتال، لأنه كان عليها الدفاع عن المتحدثين الروس في شرق أوكرانيا ومنع جارتها السوفيتية السابقة من أن تصبح نقطة انطلاق مناهضة لروسيا لأعداء موسكو”.

ورفض بوتين الذي كان في قاعدة فوستوشني مع نظيره البيلاروسي وحليفه ألكسندر لوكاشينكو،. فكرة أن الجيش الروسي يواجه صعوبة أمام المقاومة الأوكرانية وتعين عليه التخلي عن السيطرة على المدن الكبرى والعاصمة كييف للتركيز على دونباس، في شرق البلاد.

وأكد أن “عملياتنا في مناطق معينة من أوكرانيا كانت تهدف فقط إلى وقف القوات (الأوكرانية) بعيدًا عن دونباس،. وتوجيه ضربة وتدمير البنية التحتية العسكرية”.

وأشار الرئيس أيضًا إلى أنه إذا لم تتقدم القوات الروسية بشكل أسرع، فيعود الأمر في ذلك إلى تجنب خسائر فادحة، على الرغم من أن الكرملين اعترف بتكبده خسائر “كبيرة” دون تحديد حجمها بدقة.

وأضاف، “كثيرا ما أسمع السؤال: هل يمكننا التقدم بشكل أسرع؟ نعم، هذا ممكن ولكن ذلك يعني تكثيف العمليات العسكرية التي سيكون لها للأسف تأثير على الضحايا”.