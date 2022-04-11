الوطنية لحقوق الإنسان تُشارك في اجتماع دولي حول الأسلحة البيولوجية

أخبار ليبيا 24

شارك رئيس مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، الإثنين، في الفعالية الافتراضية عبر تطبيق زووم المنعقدة من قبل التحالف العالمي للحد من إنتشار الأسلحة البيولوجية.

وجاءت الفعالية تحت عنوان: “اتفاقية الأسلحة البيولوجية نحو التفعيل الكامل الفوري. والتي نضمها التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة، ومؤسسة ماعت لحقوق الإنسان. وهي فاعلية جانبية علي هامش الاجتماع التحضيري التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية.

وناقشت الفعالية دور المجتمع المدني وأهميته في تفعيل مواد وأحكام اتفاقية الأسلحة البيولوجية وحماية المدنيين في مناطق النزاع. وشارك في الفعالية عدد من المتحدثين ذو خبرة في مجال الاسلحة البيولوجية وتعزيز دور المجتمع المدني لحماية المدنيين في مناطق النزاع.

وقالت اللجنة في بيان لها أن “الفعالية تأتي كجزء من أنشطة وفعاليات التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة علي مدار شهر أبريل. حيث قام التحالف بالمشاركة بمداخلة شفوية من قبل مؤسسة (ماعت) باعتبارها رئيس الأمانة الفنية للتحالف. في سلسلة الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية في الامم المتحدة. فبالتوازي مع الاجتماعات المنعقدة قام التحالف بإطلاق حملة الكترونية توعوية عن الأسلحة البيولوجية. واخطارها علي حياة المدنيين في مناطق النزاع والتوتر”.