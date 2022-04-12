الاختيار3| مرسي يدعو السيسي للانضمام للإخوان والأخير يرد ” أنا عاوز أبقى مسلم وبس”

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ابتدأت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار الجزء الثالث. في توثيق أعمال ضابط المخابرات زكريا يونس الذي يسعى إلى تجنيد “بسام” ليكون عينه في صفوف الخلية الإرهابية التي يتابعها.

وفي مشهد آخر. يؤكد زكريا لرئيسه أن الخلية لا تقوم بتجنيد شباب صغار السن لعمل أي عمليات. بل أغلبهم قيادات إرهابية وكانوا في السجون قبل العفو الرئاسي.

مرسي يدعو السيسي

وفي لقاء جمع بين الرئيس محمد مرسي ووزير الدفاع اللواء عبدالفتاح السيسي. بعد أن أثنى مرسي على السيسي وعلى أخلاقه وأنه يحبه في الله. دعاه إلى الانضمام إلى الإخوان.

وقال مرسي موجهًا حديثه للسيسي :”إن مصر محظوظة بك. وأنا أريد أن نتآخى”. فرد عليه السيسي وقال له :”نتآخى يعني أيه”. فقال له مرسي :”أنت فاهم قصدي”.

وتابع مرسي :”جماعة الإخوان لا تضمر أي شي في قلبها غير المشاعر الطيبة. وأنت رجل ملتزم التزام حقيقي وعلى خلق نار في هذا الزمان. ولو انضممت معنا سيحدث ذلك فرقًا”. وأضاف :”وبعدين مش كل الناس يقولوا عليك إخوان يبقى خليك إخوان”.

أنا مش إخوان

ورد السيسي :”أشكرك على هذا العرض. بس أنا مش إخوان ومش ممكن أكون إخوان. ولا سلفي ولن أكون سلفي. أنا عاوز أبقى مسلم وبس”.

وفي رده عى استفهام مرسي حول هل هم ليسوا مسلمين يقول السيسي ” أنتم مسلمون. لكن أنتم فكر ومنهج وأنا فكر ومنهج آخر مختلف”.

وتابع السيسي بالقول :”أنا منهجي الرفق واللين والتسليم. وأنت أدرى الناس بمنهجكم. وصدقني سيادة الرئيس رئيس جمهورية أو قائد الجيش لاينفع أن يكون صاحب توجهات. بل لابد أن يكون وطني. فقط”.

مقتل البديوي

ويوثق المسلسل في مشاهده. تحركات الضباط التابعين للمخابرات والأمن الوطني في تتبع وملاحقة الإرهابيين وعناصرهم المتخفين.

متابعة الغراب وشحنة الأسلحة القادمة إلى مصر. ومحاولة معرفة المستفيدين من هذه الأسلحة حيث التقى في وقت سابق بالإخواني صفوت حجازي وبتتبعه تم رصد لقائه مع عضو خلية مدينة نصر الإرهابي كريم البديوي.

وانتهت أعمال ملاحقة البديوي. إلى مواجهة مع أجهزة الأمن في الشقة التي يختبيء فيها. وبعد مواجهة قصيرة تم قتل البديوي عضو خلية مدينة نصر.

فيديو مسرب

وبث المسلسل فيديو مسرب ظهر فيه محمد مرسي وخيرت الشاطر. يتحدثون عن محمد البرادعي حيث قال مرسي “إن البرادعي زعلان وحيموت عشان رئاسة الوزراء”.

ويتابع الشاطر :”هي دي ادتله رسالة. إن الإخوان مش هيدوله في انتخابات الرئاسة. وهو كان بيراهن على غير كده”.