بعد 10 سنوات.. استعادة موقع شركة “ليكان” التابع لمشروع النهر الصناعي

12 أبريل، 2022 12:14 م
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استعادة موقع شركة "ليكان"
استعادة موقع شركة "ليكان"

أخبار ليبيا 24 – خبر 

أكد عضو اللجنة الإدارية بجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي أحمد الديب، استعادة موقع الشركة الليبية الكندية ليكان.

وأوضح الديب أنه بناء على تعليمات النائب العام بتكليف إدارة إنفاذ القانون بإخلاء موقع الشركة الليبية الكندية (ليكان). التابع لجهاز النهر الصناعي بحقل آبار غدامس، توجهت قوة إنفاذ القانون إلي حقل آبار غدامس وتم إخلاء الموقع من أشخاص متواجدين به ليس لهم أي سند قانوني بالتواجد.

وأشار الديب إلى أنه تم إخلاء الموقع وجرد محتوياته والذي يحوي الآلات ومعدات حفر آبار ومخيم سكني كامل.

كما تم تسليمه إلي إدارة الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص الذين يتواجدون بداخله . 

وتأتي استعادة جهاز مشروع النهر الصناعي للموقع، خطوة مهمة نفذت بعد 10 سنوات من الاستيلاء عليه من قبل خارجين عن القانون.

12 أبريل، 2022 12:14 م
16

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