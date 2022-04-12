اخليل: وفد عسكري على رأسه الجحاوي والحصان من مصراتة طالب الدبيبة بالتنحي

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قال القيادي فيما يعرف بعملية بركان الغضب عقي فرج اخليل. إن وفدًا عسكريا من مدينة مصراتة قابل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة وطالبه بالتنحي.

وأضاف اخليل. في منشور عبير حسابه على “فيسبوك” :”كنا قد نوهنا على تجهيز قوة عسكرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الضياع في الشتات بين دول العام وسياساتها”.

وتابع :”نحن عاجزون عن توحيد شرق البلاد وغربها. ولأن الخطر الذي يداهم البلاد سيقضي على الجميع ومستقبل الأجيال القادمة. بعد أن شاهدنا تدخل جميع الدول الإقليمية والدولية للحفاظ على مصالحها بليبيا واستمرار القتال والتشتت ونهب الثروات”.

أكد بالقول :”نتيج لذلك. توجه وفدٌ عسكري من مدينة مصراتة. على رأسهم مختار الجحاوي ومحمد الحصان. إلى مقر الرئيس المخلوع وطلبوا منه صراحة التنحي وتجنيب طرابلس مواجهات عسكرية”.

وكشف العقيد أن رد الرئيس المخلوع الدبيبة على مطالب الوفد العسكري كان تلعثمًا وعبارات لا معنى لها. حسب قوله.

وختم منشوره :”العزيزية والزاوية ومدن الجبل مرورا إلى الزنتان. كتائب وسط طرابلس مرورا بمدن الساحل مصراتة. إلى الجنوب والشرق جميعهم بصوت واحد. انتهى دور عبدالحميد الدبيبة وانتهت الحرب وعليه التسليم لبناء دستور ودولة وانتخابات”.

كانت منصة حكومتنا التابعة لحكوم الدبيبة. نشرت خبرًا مفاده أن رئيس الحكومة ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة يجتمع باللواء 53 مشاة، لمناقشة الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

يشار إلى أن القيادي بقوات مايعرف بـ “بركان الغضب” عقيد فرج اخليل. توقع اليومين الماضيين أن تكون هناك حرب في العاصمة الليبية طرابلس. مؤكدًا أنها ستكون مرحلة جديدة في المدينة.