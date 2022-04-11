إنفوغرافيك| تعرف على المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر 2022 حتى الآن

12 أبريل، 2022 12:29 ص
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– المتأهلين: 29 منتخباً

– المقاعد المتبقية 3 مقاعد

– الدولة المستضيفة: قطر

أوروبا:

الدنمارك

ألمانيا

إسبانيا

سويسرا

فرنسا

إنجلترا

صربيا

كرواتيا

بلجيكا

هولندا

البرتغال

بولندا

آسيا:

قطر

السعودية

إيران

كوريا الجنوبية

اليابان

أفريقيا:

المغرب

تونس

السنغال

الكاميرون

غانا

أمريكا الجنوبية:

الأرجنتين

البرازيل

الإكوادور

الأوروغواي

الكونكاكاف:

المكسيك

أمريكا

كندا

مباريات الملحق:

نيوزيلندا تواجه كوستاريكا

الفائز من الإمارات وأستراليا يواجه البيرو

الفائز من أوكرانيا واسكتلندا يواجه ويلز

-موعد البطولة: من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022.

12 أبريل، 2022 12:29 ص
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