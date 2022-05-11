BMW تسعى لخفض أسعار بطاريات السيارات الكهربائية

11 مايو، 2022 5:10 م
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BMW  تسعى لخفض أسعار بطاريات السيارات الكهربائية
BMW  تسعى لخفض أسعار بطاريات السيارات الكهربائية

أخبارليبيا24

تعتزم شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي.إم.دبليو التحول إلى الجيل الجديد من البطاريات الأقل تكلفة لاستخدامها في سياراتها الكهربائية الجديدة اعتبارا من 2025.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن بي.إم.دبليو أكبر منتج للسيارات الفارهة في العالم ستستخدم خلايا الطاقة المستديرة بدلا من المنشورية في البطاريات الجديدة على غرار ما فعلته منافستها الأمريكية تسلا المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية.

وأكدت مصادر هذا التحول سيخفض تكلفة البطارية في السيارة الكهربائية بنسبة 30% تقريبا، مضيفة أن شركات صناعة البطاريات الشريكة للشركة الألمانية ستتولى إنتاج الخلايا الدائرية.

وتشتري بي.إم.دبليو حاليا البطاريات لسياراتها من شركة كونتمبرري أمبريكس تكنولوجي الصينية وإي.في.إي إنيرجي الصينية وسامسونج إي.دي.آي الكورية الجنوبية ونورثفولت  السويدية.

11 مايو، 2022 5:10 م
3

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