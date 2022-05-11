BMW  تسعى لخفض أسعار بطاريات السيارات الكهربائية

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تعتزم شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي.إم.دبليو التحول إلى الجيل الجديد من البطاريات الأقل تكلفة لاستخدامها في سياراتها الكهربائية الجديدة اعتبارا من 2025.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن بي.إم.دبليو أكبر منتج للسيارات الفارهة في العالم ستستخدم خلايا الطاقة المستديرة بدلا من المنشورية في البطاريات الجديدة على غرار ما فعلته منافستها الأمريكية تسلا المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية.

وأكدت مصادر هذا التحول سيخفض تكلفة البطارية في السيارة الكهربائية بنسبة 30% تقريبا، مضيفة أن شركات صناعة البطاريات الشريكة للشركة الألمانية ستتولى إنتاج الخلايا الدائرية.

وتشتري بي.إم.دبليو حاليا البطاريات لسياراتها من شركة كونتمبرري أمبريكس تكنولوجي الصينية وإي.في.إي إنيرجي الصينية وسامسونج إي.دي.آي الكورية الجنوبية ونورثفولت السويدية.