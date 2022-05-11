دراجي لـ”بايدن”: ليبيا بإمكانها أن تكون موردًا كبيرا للغاز والنفط لأوروبا

أخبار ليبيا 24

حول الأهمية الاستراتيجية الكبرى، للنفط والغاز في ليبيا، أكد رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي خلال لقائه في البيت الأبيض. بالرئيس الأمريكي جو بايدن، على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقال دراغي، وفق ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، إن ليبيا بإمكانها أن تكون موردًا كبيرا للغاز والنفط. ليس لإيطاليا فحسب وإنما لأوروبا بأكملها، على حد قوله.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال إن الإدارة الأمريكية، تدعم إجراء الانتخابات في ليبيا. وتسعى إلى أن يتم التعبير عن إرادة الشعب الليبي بأسرع ما يمكن.

وأشار إلى أن تسجيل الليبيين، في قوائم الانتخابات بأرقام قياسية، دليل على رغبتهم بممارسة حقهم الديمقراطي.