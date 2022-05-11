دراجي لـ”بايدن”: ليبيا بإمكانها أن تكون موردًا كبيرا للغاز والنفط لأوروبا

11 مايو، 2022 6:26 م
4
دراجي وبايدن
دراجي وبايدن

أخبار ليبيا 24

حول الأهمية الاستراتيجية الكبرى، للنفط والغاز في ليبيا، أكد رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي خلال لقائه في البيت الأبيض. بالرئيس الأمريكي جو بايدن، على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقال دراغي، وفق ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، إن ليبيا بإمكانها أن تكون موردًا كبيرا للغاز والنفط. ليس لإيطاليا فحسب وإنما لأوروبا بأكملها، على حد قوله.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال إن الإدارة الأمريكية، تدعم إجراء الانتخابات في ليبيا. وتسعى إلى أن يتم التعبير عن إرادة الشعب الليبي بأسرع ما يمكن.

وأشار إلى أن تسجيل الليبيين، في قوائم الانتخابات بأرقام قياسية، دليل على رغبتهم بممارسة حقهم الديمقراطي.

11 مايو، 2022 6:26 م
4

مقالات ذات صلة

الجيش المصري يعلن مقتل 23 إرهابي شمال سيناء

الجيش المصري يعلن مقتل 23 إرهابي شمال سيناء

11 مايو، 2022 6:51 م
الصحافية شيرين أبو عاقلة

الإتحاد الأوروبي يدعو لتحقيق مستقل بمقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة

11 مايو، 2022 6:12 م
القبض على شخصين قاما بعدة وقائع سلب

القبض على شخصين قاما بعدة وقائع سلب بقوة السلاح في بنغازي

11 مايو، 2022 5:47 م
الدبيبة وهيئة الحج ودار الإفتاء

الدبيبة يشدد على توفير كل الاحتياجات اللازمة للحجاج الليبيين

11 مايو، 2022 4:54 م
زر الذهاب إلى الأعلى