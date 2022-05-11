عودة الرحلات الجوية بين مطاري طبرق ومعيتيقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المكتب الإعلامي لمطار طبرق الدولي عن عودة الرحلات الجوية بين طبرق وطرابلس .

حيث أفادت إدارة مطار طبرق الدولى عن عودة إستئناف الرحلات الجوية الداخلية علي متن الخطوط الجوية الليبية و ذلك يوم الجمعة من كل أسبوع .

بواقع رحلة أسبوعياً .

وسيكون موعد الإقلاع من مطار معيتيقة الساعة 8:30 صباحا في حين سيكون الإقلاع من مطا طبر على تمام الساعة 11:00 صباحا.

وطالبت إدارة مطار طبرق من الركاب الإلتزام بالمواعيد والقدُوم الي المطار قبل موعد الرحلة ب ساعتين لتسهيل عمل الموظفين والعاملين بشركات المناولة داخل المطار.

وفي سياق متصل أعلن مدير مكتب الإعلام الخطوط الجوية الليبية صابر التير. اليوم الثلاثاء استئناف الرحلات بنينا, وإسطنبول في 12 مايو الجاري.

وقال التير لـ”أخبارليبيا24″، إن الرحلات ستكون بواقع رحلتين أسبوعياً “بنينا – إسطنبول”، خلال يومي الأحد والخميس.

وكان مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي أسامة الفرجاني أعلن أن أول رحلة إلى إسطنبول ستكون بعد عيد الفطر المبارك.

وقال الفرجاني في تصريحات لـ”أخبارليبيا24″ في نهاية أبريل المنصرم. إن الرحلات ستكون عبر شركة برنيق للطيران.

يشار إلى أن مطار معيتيقة هو مطار دولي وقاعدة جوية عسكرية، يقع المطار في العاصمة طرابلس.

كما يشغل المطار رحلات جوية داخلية ودولية، ورحلات للإسعاف الجوي، ورحلات أخرى للطيران الخاص.

ويعتبر مركز عمليات للخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية، وطيران البراق، والأجنحة الليبية وعدد من الخطوط الجوية الأخرى.