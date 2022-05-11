صنع الله يناقش مع وليامز أوضاع قطاع النفط

11 مايو، 2022 1:56 م
14
صنع الله ووليامز
صنع الله ووليامز

أخبارليبيا24

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أوضاع قطاع النفط.

واستعرض صنع الله خلال الاجتماع الذي انعقد اليومين الماضيين في مقر الؤسسة. الصعوبات والتحديات التي مر بها خلال الفترة الماضية.

وأكدت وليامز في هذا الصدد على دعم بعثة الأمم المتحدة الكامل لقطاع النفط واستقراره، ليتسنى للمؤسسة الوطنية للنفط تحقيق خططها وأهدافها لزيادة معدلات الإنتاج.

وشددت المستشارة على دور المؤسسة الفني وغير السياسي الرامي لدعم الاقتصاد الليبي رغم كل التحديات التي واجهها.

11 مايو، 2022 1:56 م
14

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