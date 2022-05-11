استشهاد مراسلة قناة الجزيرة شرين أبو عاقلة في مخيم جنين

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الاربعاء 11 مايو 22 عن استشهاد مراسلة قناة الجزيرة شيرين نصري ابو عاقلة ، اثر إصابتها بعيار ناري في الرأس ، خلال تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمحافظة جنين.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إن ابوعاقلة نقلت الى قسم الطوارئ بمستشفى ابن سينا التخصصي بمدينة جنين، الا إنها توفيت بعد وقت قصير نظراً لوضعها الحرج.

ولدت ابوعاقلة عام 1971 في القدس، وتخرجت من مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا. في القدس، ويعود أصلها لمدينة بيت لحم، ودرست في البداية الهندسة المعمارية. في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم وانتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة. وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

عادت الصحافية والمراسلة الميدانية شيرين ابوعاقلة بعد التخرج إلى فلسطين وعملت. في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية. ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو، وانتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة. الفضائية حتى وفاتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مايو 2022.