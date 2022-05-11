المنقوش: قتل شيرين أبوعاقلة إخراس لصوت الحق
أخبارليبيا24
علقت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش. اليوم الأربعاء على مقتل مراسلة قناة الجزيرة القطرية شيرين أبوعاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.
وقالت المنقوش في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”قتل شيرين أبو عاقلة بالرصاص الحي على مرأى ومسمع العالم أجمع هو إخراس لصوت الحق”.
وتابعت وزيرة الخارجية :”مقتل أبو عاقلة إخراس لصوت الضحايا ولصوت المرأة العربية الشجاعة التى لطالما كانت تؤمن بدور الصحافة الحرة”.
وأضافت المنقوش في تغريدتها :”قتل المراسلة يعد خرقا علنيًا للمواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان”.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. قدم تعازيه لأسرة مراسلة قناة الجزيرة القطرية شيرين أبو عاقلة.
وقال الدبيبة :”تعازينا الحارّة لأسرة الصحفية المقدسية شيرين أبوعاقلة. ولكافة أبناء الشعب الفلسطيني إثر استهدافها أثناء تأديتها لواجبها الصحفي والوطني في تغطية اقتحام الإسرائليين لمخيم جنين الصامد”.