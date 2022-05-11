الكهرباء: الوحدة الأولى بمشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي قريبًا على الشبكة

أخبارليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قرب دخول الوحدة الأولى بمشروع “محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي” على الشبكة الكهربائية.

وأوضحت الشركة أن نسبة الإنجاز من العمل بالمشروع بلغت قرابة 90%. مؤكدة أنها تعول عليه لتغطية جزء كبير من العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.

وأشارت الشركة العامة للمهربائ أن القدرة الإنتاجية لمحطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي تبلغ نحو 670 ميغاوات.

وكانت الشركة العامة للكهرباء بدأت في تنفيذ مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي مايو 2021.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطتها الاستراتيجية للرفع من القدرة الإنتاجية للشبكة العامة في مختلف مناطق البلاد لتغطية العجز والانقطاع المتكرر للتيار.