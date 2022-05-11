القبض على شخصين قاما بعدة وقائع سلب بقوة السلاح في بنغازي

أخبار ليبيا 24

قالت مديرية أمن بنغازي، إن مركز شرطة العروبة، نجح في القبض على شخصين قاما بعدة وقائع سلب للمواطنين بقوة السلاح.

وأكدت مديرية أمن بنغازي، في بيان لها، إنه إستجابةً لشكوى تقدم بها المواطن ه.ح.ع من مواليد 1972 لمركز شرطة العروبة. مفادها قيام أحد الأشخاص بالدخول عليه في ورشته بمنطقة شبنة، وسلب هاتفه المحمول وقيام شخص آخر برفقته بإشهار سلاحه نوع مسدس. على العمال بالورشة ومن تم لاذو بالفرار تاركين خلفهم مركبتهم.

وعلى الفور صدرت تعليمات بالبحث والتحري، وتم تمشيط المنطقة بالكامل. من قبل أعضاء التحريات وتم مشاهدة شخصين يقومان بالاعتداء على شخص من العمالة الوافدة بالمنطقة.

حيث تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء والانتقال بهم إلى المركز، وبالاستدلال معهم تبين ان الأول يدعى م.ع.س. من مواليد 2001. والثاني ف.ف.ع من مواليد2000 يدعى واعترفوا بقيامهم بعدة سرقات وعمليات سلب. كما تم إستدعاء الشاكي وتعرف عليهم وتم إحالة المطلوبين إلى النيابة العامة.

ويذكر أن العديد من المناطق والمدن، تعيش حالة انفلات أمني تام، وحالات عدة للسلب والنهب في الشرق والغرب. وسط أزمة سياسية حادة تمر بها البلاد .