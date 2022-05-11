الدبيبة يقدم تعازيه لأسرة الصحفية شيرين أبوعاقلة

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قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. تعازيه لأسرة مراسلة قناة الجزيرة القطرية شيرين أبو عاقلة.

وقال الدبيبة :”تعازينا الحارّة لأسرة الصحفية المقدسية ‫شيرين أبوعاقلة. ولكافة أبناء الشعب الفلسطيني إثر استهدافها أثناء تأديتها لواجبها الصحفي والوطني في تغطية اقتحام الإسرائليين لمخيم جنين الصامد”.

وأضاف رئيس الحكومة:” نؤكد مواصلة شعبنا الليبي ارتباطه المصيري بقضيتنا المركزية فلسطين ودعمنا للقدس”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت فجر اليوم الاربعاء استشهاد مراسلة قناة الجزيرة شيرين نصري ابو عاقلة ، اثر إصابتها بعيار ناري في الرأس ، خلال تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمحافظة جنين.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إن ابوعاقلة نقلت الى قسم الطوارئ بمستشفى ابن سينا التخصصي بمدينة جنين، الا إنها توفيت بعد وقت قصير نظراً لوضعها الحرج.