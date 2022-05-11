الدبيبة يشدد على توفير كل الاحتياجات اللازمة للحجاج الليبيين

11 مايو، 2022 4:54 م
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الدبيبة وهيئة الحج ودار الإفتاء
الدبيبة وهيئة الحج ودار الإفتاء

أخبارليبيا24

شدد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة. اليوم الأربعاء على ضرورة توفير كل الاحتياجات اللازمة للحجاج الليبيين.

وأضاف الدبيبة خلال لقائه رئيس هيئة الحج والعمرة وأعضاءها، ومندوبا عن دار الإفتاء. والإعداد والتنظيم الجيد لكي يؤدي الحجاج المناسك بشكل يضمن سلامتهم وراحتهم.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة اتباع آلية واضحة وشفافة لتطبيق شروط الحج التي أعلنتها وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية.

وأشار الدبيبة إلى أهمية إعطاء الأولوية لمن لم يؤدّ فريضة الحج في السابق. وعلى من جرى اختيارُهم بالقرعة للعامين 2020- 2021.

وتابع رئيس الحكومة خلال اللقاء على أعمال الهيئة وما اتخذته من إجراءات لتنظيم موسم الحج لهذا العام، والاستماع لاحتياجاتها.

11 مايو، 2022 4:54 م
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