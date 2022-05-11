الجيش المصري يعلن مقتل 23 إرهابي شمال سيناء

أخبار ليبيا 24

أعلن الجيش المصري مقتل 23 عنصرا من الجماعات الإرهابية في عمليات للجيش بشمال سيناء هذا الأسبوع.

وأضاف الجيش – بحسب بيان نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على فيسبوك – أن هذه العمليات. أسفرت عن مقتل ضابط و4 جنود بعمليات للجيش في شمال سيناء.

كما أكد الجيش مقتل عدد من العناصر الإرهابية ومنهم 7 من العناصر الإرهابية في شمال سيناء.

ضربات مركزة

وكانت القوات الجوية المصرية قد قامت في السابع من مايو بتنفيذ ضربات مركزة. أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وعربتين دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية. فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية.

كما نجحت القوات المصرية فى اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا. وفجر اليوم الحادى عشر من مايو واصلت قوات الجيش المصري تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية.

إنفاذ القانون

وتمكنت قوات إنفاذ القانون المصري صباح اليوم من إحباط محاولة للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية. وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان. وقد تم التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم حال التعرف عليهم.

وأكد الناطق باسم الجيش المصري أن القوات لن تترك حق الشهداء من أبنائها وعزمها على استمرار جهودها فى محاربة الإرهاب. واقتلاع جذوره وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخاً يوماً بعد يوم. وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصراراً على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر .