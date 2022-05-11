الإتحاد الأوروبي يدعو لتحقيق مستقل بمقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة

أخبار ليبيا 24

دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق مستقل بمقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. صباح اليوم الأربعاء على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وفي تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، قال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لويس ميغيل بوينو “صدمنا بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة أثناء تأديتها لعملها في تغطية التوغل الإسرائيلي في جنين”. مضيفا نعرب عن خالص تعازينا لعائلتها وندعو إلى إجراء تحقيق مستقل وسريع لتقديم الجناة إلى العدالة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت صباح اليوم الأربعاء، استشهاد مراسلة قناة “الجزيرة”، شيرين أبو عاقلة. بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيتها لمحاولات قوات الاحتلال اقتحام مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وحسب ما جاء في بيان شبكة الجزيرة الإعلامية، والتي تعمل شيرين لصالحها. فإن “جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على الزميلة شيرين رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات”.