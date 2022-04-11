نصائح لمرضى السكري في رمضان

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يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة التي يضطر المصابون به إلى أخذ أدوية لتعديل مستوى السكر لديهم. وهو ما يجعل الصيام بالنسبة لهم أمرًا شاقًا.

وفي هذا الإطار قدّم المركز الوطني لمكافحة الأمراض ثمان نصائح لمرضى السكري خلال شهر رمضان المبارك. وقد نضح المركز، مرضى السكري بضرورة استشارة الطبيب المختص لمعرفة إمكانية الصيام ولتعديل جرعات الدواء الخاصة بالمرضى.

كما نصح المركز، بضرورة الحرص على تقسيم وتنظيم الوجبات، ومراقبة مستوى السكر في الدم بشكل يومي قبل وبعد الإفطار .

ومن النصائح التي أوردها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، هي تأخير وجبة السحور قدر الإمكان،. والحرص على شرب كمية كافية من الماء.

إضافة إلى ذلك، فقد نصح المركز بتجنب تناول الحلويات والأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الدهون.

وأكد على أن من المهم جدًا لمرضى السكري ممارسة التمارين الرياضية من خفيفة إلى معتدلة الشدة. والتقليل من تناول المشروبات التي تحتوى على كافيين.

ما هو مرض السكري؟

والسكري هو مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين، وهو هرمون ينظم مستوى السكر في الدم، بكمية كافية أو عندما يعجز جسم الإنسان عن الاستخدام الفعال للأنسولين الذي ينتجه من أجل امتصاص الجليكوز من قبل خلايا الجسم.

وهذا الشيء هو الذي يجعل الجليكوز يتراكم في الدم فيؤدي إلى زيادة تركيز نسبة السكر في الدم. كما أنه على المدى الطويل يمكن أن يؤدي ارتفاعها إلى حدوث أضرار وخيمة في العديد من أجهزة الجسم ولا سيما القلب والشرايين والعينين والكلى والأعصاب.

وتتمثل أعراضه في، كثرة التبول ليلا ونهارا وشدة العطش والجوع، وكذلك الإحساس بالعياء والتعب؛ وعدم وضوح الرؤية. حدوث التهابات متكررة في الجلد اللثة، المثانة والفرج. وبطئ في التئام الجروح؛ وإحساس بالتنميل، بالوخز وبالألم على مستوى اليدين والقدمين.

وهذا الداء بنوعيه يمكن أن يتسبب في مضاعفات على مستوى مختلف أجهزة الجسم. كما يمكن أن يزيد من خطر الوفاة المبكرة.

ومن المضاعفات المحتملة، نوبة قلبية أو سكتة دماغية؛ والفشل الكلوي. وضعف تدفق الدم والاعتلال العصبي وتضرر شبكية العين حيث تعتبر من الأسباب الرئيسية المؤدية لفقدان البصر.