معاناة.. مرضى الأورام الليبيين في تونس من غير علاج ومسؤول يوضح دور السفارة

أخبار ليبيا24

فاقم توقف العلاج من معاناة مرضى الأورام الليبيين في دولة تونس بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة، الأمر الذي ترتب عليه، إخراجهم قسرا من المصحات العلاجية.

وقال، مسؤول دبلوماسي بالسفارة الليبية في تونس، لأخبار ليبيا 24، إن المسؤول عن ملف الأورام هي شركة الأريج التي تعاقدت معها وزارة الصحة بحكومة الوحدة مباشرة. ولفت إلى أن دور السفارة هو الإشراف فقط واستقبال ملفات المرضى ومن ثم إحالتهم للشركة.

وأوضح الدبلوماسي، أن المرضى يعانون في مختلف الساحات العلاجية بسبب المديونية. مؤكداً أن القائم بأعمال السفارة بتونس يحاول جاهداً لحل هذه الإشكالية حتى يستكمل المرضى علاجهم.

وقفة احتجاجية لمرضى الأورام

ونظم المرضى الليبيين، الذين يعانون من أمراض الأورام والأمراض المستعصية ومرافقيهم في تونس، وقفة احتجاجية أمام القنصلية الليبية بعد إيقاف العلاج الخاص بهم.

واشتكوا خلال تلك الوقفة يوم الجمعة من توقف العلاج؛ بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة، ما ترتب عليه إخراجهم قسرًا من المصحات.

وطالبوا الحكومة بالتدخل لوضع حلول عاجلة لمعاناتهم، تحملينها المسؤولية بعد أن أبلغت شركة أريج للخدمات الطبية مدير عام مصحة سكرة وعدد من المصحات الأخرى بتونس بإبلاغ المرضى ومرافقيهم بعدم وجود التغطية المالية للعلاج.

ديوان المحاسبة

وفي مارس الماضي، خاطب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مصرف ليبيا المركزي،. بضرورة سرعة تنفيذ تحويلات العلاج للمرضى في الخارج،. للحفاظ على صحتهم وضمان نجاح الإجراءات التنظيمية التي جرت الفترة الأخيرة.

وقال شكشك، إن ديوان المحاسبة لاحظ سوء إدارة أدى إلى تفاقم معاناة المرضى،. وحرمانهم من الحصول على الخدمات العلاجية المطلوبة لأسباب عدة.

وأوضح، أن من بين تلك الأسباب تأخر تخصيص المبالغ اللازمة وعدم انتظام التدفقات النقدية. وقال إن ذلك أدى إلى تفاقم الالتزامات المالية القائمة على الدولة الليبية،. ونتج عنه تأخر استكمال العلاج لبعض المرضى وتعثر قبول مرضى آخرين.