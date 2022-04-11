استطلاع | كيف نستغل شهر رمضان المُبارك للإقلاع عن التدخين

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

يعد شهر رمضان المبارك فرصة للإقلاع عن الكثير من العادات السيئة. لا سيما تلك التي تسبب أضرارًا بالغة بالصحة، وعلى رأسها التدخين.

وكشف تقرير سابق للصحة العامة البريطانية، أن التوقف عن التدخين لمدة شهر كامل. من شأنه أن يزيد فرص الشخص في الإقلاع النهائي 5 مرات. فببلوغ الأسابيع الأربعة تزداد فرص تعود الجسم على الإقلاع عن التدخين.

الاستطلاع

ومن هذا المنطلق يعتبر شهر رمضان وسيلةً لزيادة فرص “الإقلاع النهائي عن التدخين”، وهو ما يؤكده خبراء في الصحة.

وكالة أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع “كيف تستغل شهر رمضان للإقلاع عن العادات السيئة بما فيها التدخين” ؟

آراء المشاركين

ويقول “Haroon Alshheby” إياه والله العظيم في من قالك نفطر عليه مرض صافي ومن الخبائث والله أعلم .. الحمد لله الذي عافانا من التدخين.

ومن جهته، أكد “علي مقصبي” على ضرورة رفع سعر الدخان “ياريت ايغلو الأسعار امتاعه بيش يختفي والله .

نصائح للإقلاع عن التدخين في رمضان

1- توقف مباشر

في الوقت الذي يعتمد فيه البعض على تعويد أنفسهم على ترك السيجارة تدريجيًّا خلال شهر رمضان. من خلال الاكتفاء بسيجارة واحدة أو اثنتين في الفترة بين الإفطار والسحور، فإن خبراء الصحة ينصحون بالتوقف المباشر وليس التدريجي. فشهر رمضان يدفع المدخنين للابتعاد عن السجائر لساعات طويلة يوميا. -فترة الصيام- وبالتالي يشكل الشهر فرصة للابتعاد عن التدخين مباشرة.

2- الابتعاد عن المدخنين

إذا كنت تجلس مع مدخنين بصفة مستمرة خاصة بعد الإفطار في رمضان، عليك بالابتعاد عنهم لتستطيع الإقلاع عن التدخين بشكل نهائي، كما يجب الابتعاد عن الأماكن التي يتواجد بها المدخنون.

3- اللجوء إلى البدائل الجيدة للتدخين:

تجنبا للعودة إلى التدخين مرة أخرى بعد الإقلاع عنه يمكنك اللجوء إلى بعض البدائل غير الضارة للتدخين، ومنها اللصقات الطبية البديلة لمادة النيكوتين والتي تساعد على الوقاية من الأعراض الانسحابية للتدخين، ومنها الشعور بالصداع المستمر والتوتر والإجهاد.

4- ممارسة الرياضة في رمضان:

مع إقلاعك عن التدخين في رمضان يمكنك ممارسة الرياضة التي تساعد على زيادة تدفق الدم بالجسم، مما يساعد على مكافحة التوتر الناتج عن التوقف عن التدخين.

5- الغذاء الصحي:

ينصح خبراء الصحة والنفس بتناول الأطعمة المهدئة للأعصاب في السحور، وهي التي تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، في التمر والخس على سبيل المثال، إضافة إلى الأغذية التي تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، مثل السمك وزيت الزيتون، فتلك الأطعمة تعمل على تحسين الحالة النفسية وتقوي جهاز المناعة ضد أمراض الرئة والجهاز التنفسي.

كما أيضًا الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين في رمضان بالإكثار من فيتامين “أ” وفيتامين “سي”، وأن يتناولوا عصير البرتقال، والسبانخ والفلفل الأحمر والبروكلي والجزر والفراولة والبسلة، وتجنب الأطعمة المالحة والمخللات أثناء السحور، لأنها تسبب ارتفاع ضغط الدم.