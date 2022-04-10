خلال 24 ساعة .. غرق 53 وإنقاذ نحو 200 آخرين في حوادث متفرقة على سواحل ليبيا

11 أبريل، 2022 1:22 ص
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حوادث متفرقة على سواحل ليبيا

أخبار ليبيا 24

في إطار مآسي الهجرة غير الشرعية في البلاد، وعدم قدرة أي من الحكومات الليبية على التصدي لها. بحسم وإنهائها في ليبيا طوال السنوات الماضية.

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي العديد من حوادث الغرق وعمليات الانقاذ. حيث تم انتشال ثلاثة جثامين في منطقة الحرشة بـ ليبيا أمس السبت، بعد غرق زورقهم المتهالك، وتوفى كل من كانوا عليه.

في السياق ذاته، كشف نشطاء عن قيام منظمة سي ووتش الألمانية غير الحكومية، بانقاذ نحو 200 شخص من 5 حالات استغاثة في المتوسط. كثيرون منهم في حاجة إلى مساعدة طبية.  في حين لم يتم التمكن من إنقاذ 50 آخرين، غرق قاربهم في البحر خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

11 أبريل، 2022 1:22 ص
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