ضبط ليبي يتزعم شبكة تهريب دولية وبحوزته 15 كيلو ذهب في تونس

11 أبريل، 2022 1:45 ص
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مطار تونس قرطاج الدولي
مطار تونس قرطاج الدولي

أخبار ليبيا 24

ضبطت سلطات مطار تونس قرطاج الدولي، شخصا ليبي الجنسية، أثناء استعداده لمغادرة قاعة الرحيل. بحوزته 4 سبائك من الذهب تزن 15 كيلو جراما، تقدر قيمتها بنحو مليوني دولار. أخفاها تحت طيات ملابسه محاولا تهريبها.

حيث تمت مباشرة التحقيق معه، وتبين أنه عرض على ضابط تونسي مبلغ 30 ألف دولار على سبيل الرشوة. وأفاد أنه بإمكانه توفيره عن طريق أحد أقاربه المقيمين بتونس.

ضبط ليبي يتزعم شبكة تهريب دولية
ضبط ليبي يتزعم شبكة تهريب دولية

تم إعداد كمين للمشتبه به. بإيهامه بقبول العملية والقبض على شريكه قبالة المطار وبحوزته مبلغ الـ 30 ألف دولار الرشوة المتفق عليها.

وكشفت النيابة العامة بتونس عن شبكة دولية للمتاجرة بالعملة يقودها المواطن الليبي المقيم بتونس. حيث بلغت قيمة المبالغ التي ثبت تحويلها إلى الخارج بشكل غير قانوني، حوالي 2 مليون دينار.

11 أبريل، 2022 1:45 ص
6

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