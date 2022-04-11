انفوجرافيك| تحصيل أكثر من 74 مليون دينار دون وجه حق بقطاع الصحة في زمن حكومة الوفاق

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أعلن مكتب النائب العام، تحصيل قطاع الصحة في عهد حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، لأكثر من 74 مليون دينار. وذكر أن تحقيقات النيابة العامة، كشفت تحصيل قطاع الصحة إبّان حكومة الوفاق 74.273 مليون دينار دون وجه حق خلال الفترة الممتدة من 2017 وحتى 2020.

جاء ذلك في تقرير مفصل نشره مكتب النائب العام الأسبوع الماضي، عن نتائج التحقيق في الوقائع التي شكلت مساسًا بحق الصحة، والجوانب الأساسية المتعلقة به.

وذكر المكتب، أن التحقيقات دققت في نشاط الإدارة لكفالة تقديم الخدمة بصورة متسارعة،. من خلال توجيه المواطنين إلى المؤسسات العلاجية المتعاقد معها على تقديم الخدمة بجودة مقبولة، وتكلفة ممكنة تلتزم جهة الإدارة بسدادها.

كما أوضح، أن نتائج التحقيق في الوقائع التي ساقتها التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،. أثبتت تفوق المصالح الذاتية على مصلحة الجماعة، وانحراف في الممارسة،. كما أثبتت نزعة ربحية لا تجيزها التشريعات ذات الصلة.

نتائج تحقيق النيابة العامة

– المطالبات المالية السابقة تساوي 97.614.339 مليون دينار،. كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن 35.500.500 مليون دينار ليبي دون وجه حق.

-المطالبات المالية المؤسسة على تنفيذ عمليات الاعتمادات المستندية،. تساوي مبلغا مالياً قدره 17.900.500 مليون دينار؛ كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ 4.900.500 مليون دينار ليبي دون وجه حق.

-المطالبات المالية المؤسسة على تنفيذ عقود الانتفاع بالمؤسسات العلاجية المملوكة للدولة،. تساوي مبلغا ماليا قدره 1.340.200 مليون دينار،. كشفت أعمال التدقيق وكذلك المراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ 330.890 ألف دينار ليبي دون وجه حق.

– كما أن قيمة أذونات الصرف المنفذة وغير المنفذة، تساوي مبلغا ماليا قدره 93.566.900 مليون دينار،. كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ 33.541.564 مليون دينار ليبي.

كما ذكر مكتب النائب العام، أن قيمة المبالغ المالية، التي جرى تحصيلها والمطالبة بذلك وفق آخر تقرير أعد بالخصوص تساوي 74.273.454 مليون دينار ليبي.