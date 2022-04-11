المدرسة الفرنسية تخلف الإسبانية لقيادة الكرة الليبية

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أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم رسمياً أن المدرب الفرنسي كورينتين مارتينز سيصل إلى العاصمة طرابلس يوم 14 من إبريل الجاري.

وأكد الاتحاد الليبي عبر بيان نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أن مارتينز سيوقع على عقد قيادة الدفة الفنية للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم فور وصوله إلى العاصمة طرابلس. رفقة مساعده الموريتاني صال مصطفى.

ولم يفصح الاتحاد الليبي لكرة القدم. عن مدة العقد أو أي تفاصيل مالية لعقد مارتينز. الذي سيخلف نظيره الإسباني خافيير كليمنتي، الذي سبق له أن قاد ليبيا للتويج الوحيد على الصعيد القاري ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمحلية جنوب أفريقيا 2014.

الجدير بالذكر أن كورينتين مارتينز. سبق له أن خاض تجربة في القارة الأفريقية، رفقة منتخب موريتانيا.

ونجح خلال التجربة في قيادة المنتخب الموريتاني إلى الوصول الأول في تاريخه إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية. في نسخة عام 2019 التي استضافتها جمهورية مصر العربية، قبل أن يحقق التأهل الثاني على التوالي في نسخة الكاميرون 2021. التي لم يشارك فيها مع المنتخب الموريتاني نظراً لإقالته من منصبه قبل انطلاق البطولة بحوالي 3 أشهر بعد أن فقدت موريتانيا فرصتها للتأهل إلى مونديال 2022.