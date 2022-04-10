اللواء مصطفى يحيى يكشف لأخبار ليبيا 24 حجم الضغوط التي تتعرض لها اللجنة العسكرية عن المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية اللواء مصطفى يحيى نقدر حجم الضغوط التي تتعرض لها اللجنة. عن المنطقة الشرقية نتيجة للاستقطاب السياسي.

وأوضح يحيى في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن هذا الموقف لا يعبر عن موقف اللجنة العسكرية 5+5 مجتمعة. متمنياً من أعضاء اللجنة النأي بأنفسهم عن الانحياز لأي طرف سياسي لتأثيره المباشر. على عمل اللجنة وحيادها ودورها الوطني الذي علما عليه طوال الفترة الماضية.

وافترض أن ما طالب به أعضاء اللجنة من المنطقة الشرقية من إقفال للنفط وغلق للأجواء وإقفال الطرق الرابطة بين الشرق والغرب. لا يعبر عن حقيقة إرادتهم، مشيراً إلى أن إقفال النفط وغلق للأجواء لن يؤثر على الأطراف السياسية المتصارعة بل سيؤثر سلباً على المواطن. وبشكل مباشر وسريع وحاد وهو ما لا ينتظره الشعب من اللجنة.

وأضاف يحي، أنه لن نتوقف عن العمل من أجل إبعاد شبح الحرب ورفع المعاناة عن الوطن والمواطن. مؤكداً على ما جاء في بيان اللجنة 5+5 المنطقة الغربية الصادر بتاريخ 15 فبراير 2022 م. والذي أكد على أن الحل لن يكون إلا بإنتخابات سريعة تنهي حالة الصراع على الشرعية. التي أصبحت رداءً يتلحف به الجميع.