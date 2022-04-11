الاختيار3| القوات المسلحة تدعو لحوار لم الشمل والإخوان يرفضون

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الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار في الجزء الثالث بدأت بلقاء جمع وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي وعدد من الضباط تحدثوا فيه عن المشهد السياسي الذي تشهده مصر.

واتفقوا بما أن القوى السياسية غير متجانسة وهناك تخوين وتشكيك فيما بينها على إطلاق مؤتمر للم الشمل والتوافق على نقط معينة لمصلحة الوطن.

وأخبرهم السيسي أن الوضع في البلاد خطير جدًا. ولو وافقت القوى السياسية على فكرة الحوار تصبح فرصة كبيرة جدًا للم الشمل وتنهي حالة الاحتقان والشحن الموجودة في الشارع.

وفي المشاهد الذي تليها وثق المسلسل رفض الأحزاب السياسية في مصر الحضور لدعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس محمد مرسي باستثناء الأحزاب السياسية.

ولقطات من المظاهرات الرافضة لحزب الإخوان المسلمين والإعلان الدستوري. ومظاهرات أخرى تؤيد الحزب ذو التوجه الإسلامي ومايصدر منه من قرارات وقوانين.

السيسي ومرسي

مشهد آخر للقاء السيسي ومرسي أوضح فيه الأول أن الموقف أصبح صعبًا وحالة الانشقاق الموجودة بين القيادة السياسية والأحزاب أوصلت البلاد إلى حالة غليان. والوضع قابل للانفجار في أي لحظة. ولابد من وجود حل سريع.

واقترح السيسي على مرسي أن تجمع القوات المسلحة باعتبارها جهة حيادية تجمع الفرقاء وإدخالهم في حوار يمكن من خلاله الوصول إلى حل يخرج البلاد من الأزمة التي تمر بها.

حجازي وشحنة الأسلحة

وكشفت الحلقة الثامنة من أحداث مسلسل “الاختيار3” عن تورط صفوت حجازي عضو جماعة الإخوان في تهريب شحنة أسلحة من فيتنام إلى سيناء.

أكد ذلك أحد المشاهد حين كان الضابط في جهاز المخابرات مروان العدوي يري لرئيسه تفاصيل تلك الجنة من الأسلحة والعنصر الأجنبي “أبو غراب” الذي وصل للقاهرة وله علاقة بهذه الشحنة حسب ترحيات العدوي.

ويقول في حديثه لرئيسه: “طلبت من مساعدي تتبع خط سير صفوت حجازي وتبين شيء غريب جدًا جازي ذهب للقاء بإحدى سيارات رئاسة الجمهورية، وعندما أنهى رجع إلى قصر الاتحادية”.

ويضيف :”حاوية أسلحة بهذا الحجم وهذه الكمية أكبر من قدرة الإخوان المسلمين. سواء في القاهرة أو في سيناء. مايدل على أن للإخوان شركاء في هذه الشحنة.

رفض الإخوان

عقب إعلان وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي عن إطلاق مبادرة للحوار بين القوى السياسية في مصر والتي لاقت قبولا لدى الجميع وأبدوا رغبتهم في المشاركة. أعلن الإخوان رفضهم المشاركة في هذا الحوار.

وأكد ذلك خيرت الشاطر الذي قال إن كل الأحزاب القوى السياسية أعلنت قبولها دعوة السيسي. مبديًا غضبه من رفض تلك الأحزاب والقوى السياسية لدعوة مرسي للحوار. لذلك لابد من رفض هذه الدعوة.

السيسي وطنطاوي ومرسي

وفي فيديو مسرب جمع المشير طنطاوي والسيسي ومرسي لمح فيه الأخير وحذر من محالة تغيير نتائج الانتخابات في لهجة فيها نع من التهديد.

وأشار إلى أنه في حال تم تغيير النتائج فأن البلاد ستشهد أيامًا صعبة. وكأنه يهدد بأنهم سيحرقون مصر لأجل. حيث أشار إلى أن البلاد ستشهد حالة اضطراب.

وأكد مرسي أن الموجة الموجودة موجة إضرام النيران. وهذا الشعور هو شعور تلقائي شعبي وليس مخطط له. إلا أن طنطاوي قاطعه قال لها هناك تخطيط في إشارة إلى تلميحات مرسي بإشعال النيران في البلد.

واختتم المسلسل بحديث بين المشير طنطاوي اللواء السيسي تحدثوا فيه عن تقديرات الموقف خوف طنطاوي من سيطرة الإخوان المسلمين على مصر