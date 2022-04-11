اختلاس 160 ألف..التحقيق مع مسؤول في مصرف الجمهورية الصابري

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باشر وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية إجراءات التحقيق في وقائع اختلاس. بفرع مصرف الجمهورية – الصابري.

وأوضح مكتب النائب العام أن مدير فرع المصرف المذكور قدم بلاغًا في مواجهة رئيس قسم الخزينة بالفرع ؛ لمقارفته فعل اختلاس مال منقول وجد في حيازته بسبب وظيفته.

وأكد المكتب أنه تبين واقع اعتداء المتهم على أموال مسبوغة بالعمومية ومسلمة إليه بوصفه موظفاً عاماً.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق استظهر الأعمال المادية التي أتاها المتهم للوصول إلى الاستحواذ على مبلغ مالي قدره مائة وستون ألف دينار.

وذكر المكتب أن المتهم قام بتحريف بعض بيانات قسم الخزينة ؛ وإضافة أخرى على خلاف الحقيقة .

وأفاد أن وكيل النيابة المحقق انتهى بعد فراغه من استجواب المتهم وتسجيل اعترافه بأوراق المحضر إلى الأمر بحبسه ستة أيام احتياطياً على ذمة القضية.