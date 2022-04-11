أسعار النفط تتجه إلى الانخفاض في التعاملات المبكرة

أخبار ليبيا24

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2 دولار للبرميل، اليوم الإثنين، بعد التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي بسبب خطط الإفراج عن كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من المخزونات الاستراتيجية واستمرار عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين.

ونزل خام برنت تسليم يونيو 2.12 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 100.66 دولار للبرميل. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.21 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 96.05 دولار.

وخفض بنك الاستثمار السويسري توقعاته لخام برنت لشهر يونيو بمقدار 10 دولارات إلى 115 دولارًا للبرميل.

ونقلت رويترز عن جيوفاني ستونوفو المحلل في يو بي إس، قوله: إن “الإفراج عن احتياطيات النفط الحكومية الاستراتيجية من شأنه أن يخفف بعض شدة السوق خلال الأشهر المقبلة، مما يقلل الحاجة إلى ارتفاع أسعار النفط لإحداث تدمير للطلب على المدى القريب”.

احتياطي النفط

وستفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل على مدى الأشهر الستة المقبلة، مع مطابقة الولايات المتحدة لذلك كجزء من إطلاقها البالغ 180 مليون برميل الذي تم الإعلان عنه في مارس.

وتهدف هذه التحركات إلى تعويض النقص في الخام الروسي بعد أن تعرضت موسكو لعقوبات شديدة بسبب حربها في أوكرانيا.

وقال محللون من جيه.بي مورجان إن الإفراج عن أحجام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تعادل 1.3 مليون برميل يوميا على مدى الأشهر الستة المقبلة. ويكفي لتعويض نقص مليون برميل يوميا في إمدادات النفط الروسية.

تطورات السوق في الصين

ويراقب السوق أيضًا التطورات في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث أبقت السلطات شنغهاي، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، مغلقة بموجب سياسة “عدم التسامح” مع كوفيد_19.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا، إن القلق بشأن نمو الصين كان السبب الرئيسي لانخفاض أسعار النفط في ذلك اليوم، حيث لم يظهر إغلاق شنغهاي أي علامات على رفعه.

وأضاف، “تتزايد المخاوف الآن من أنه إذا انتشرت موجة أوميكرون الصينية إلى مدن أخرى،. فإن سياستها الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا الجديد ستشهد عمليات إغلاق جماعي. ممتدة تؤثر سلبًا على كل من الإنتاج الصناعي والاستهلاك المحلي”.