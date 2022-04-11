بالفيديو | أب لشهيد : وزارة الداخلية أوقفت راتب “ابني” بعد استشهاده بأربعة أشهر وهو متزوج ويعول

أخبار ليبيا 24 – تقارير

التقت وكالة أخبار ليبيا 24 بالحاج عبد القوي علي عبد القوي وهو مقدم متقاعد في الأمن الداخلي من منطقة أم الرزم. والد الشهيد ربيع عيد القوي .

وذكر الحاج عبد القوي أن ابنه كان يعمل بمكتب الهجرة غير الشرعية في درنة. مشيرًا أنه كان ضمن القوات المساندة لقوات الجيش بعد دخولهم للمدينة .

انقطاع الراتب

وقال إنه تم اغتيال ابنه في مكتب الهجرة على يد عناصر إرهابية مسلحة، وبالنسبة لرواتبه فقد انقطعت منذ ذلك الوقت. منوهًا أن قوات الجيش لم تقطع علينا العيدية سواء كانت المنحة المالية أو العينية .

وأكد أن وزارة الداخلية لم تفعل شئ حيال ابني فقد انقطع راتبه بعد وفاته بأربعة أشهر وهو متزوج ويعول أربعة أطفال. أكبرهم يدرس في الصف الرابع الابتدائي والثاني والأول والرابعة طفلة لم تدخل للمدرسة بعد. ولدينا ما يثبت أنه كان يعمل ضمن مكتب الهجرة في درنة .

أول الملتحقين بالقوات

وتابع أن “ربيع” التحق بقوات الجيش في معارك تأمين مدينة الكفرة والعوينات قبل انطلاق ثورة الكرامة . وبعد انطلاق ثورة الكرامة كان من ضمن أول الملتحقين بالقوات المساندة للجيش .

وأضاف الحاج عبد القوي علي عبد القوي أن ابنه كان يعمل في نقطة التفتيش الواقع بعد منطقة التميمي وبوابة وادي الزيتون في طبرق. ولم يترك عمله ولا يوم .

تفاصيل الاغتيال

وفي لحظة حزن وصمت، روي الحاج عبد القوي تفاصيل عملية اغتيال ابنه. وقال إن عناصر إرهابية مسلحة دخلت لمكتب الهجرة في درنة بعد الفجر وقامت بتصفية ابني وأصيب بعض زملائه في المكتب.

وذكر أن العناصر المسلحة جاءت من جهة البحر وتسللت للمكتب من جهة الساحل الشرقي وقامت بهذه العملية الإرهابية .

رسالة

ووجه الحاج رسالة إلى كافة المسؤولين للالتفاف إلى أسر الشهداء والنظر في أوضاعهم وصرف رواتب الشهداء. لإعانة أبنائهم على الحياة. فهؤلاء الشهداء ضحوا بأنفسهم للإصلاح من وضع البلاد ولكن حدث العكس .

وأكد أنه مستعد للعودة إلى سابق عمله حتى من دون مقابل، لكن الأهم هو عودة هيبة وسيادة الدولة. ولا نريد سوء حقوق الشهداء والجرحى .

وذكر أنه كان من ضمن قوات الأمن التي تلاحق الجماعات الإرهابية في درنة في عام 1996. لافتًا أنه اشتبكوا معهم في ذلك الوقت وقد قتلي عدد من قوات الأمن وقد تعرض بعضهم للذبح .

مكافأة العناصر الإرهابية

وأشار إلى أن الجهات الأمنية في نظام القذافي قامت بصرف ترقية العناصر الأمنية المشاركة في تطهير درنة قيمتها “50” دينار. وبعد تصفية الوضع مع العناصر الأمنية قام نظام القذافي بصرف مكافأة للعناصر الإرهابية “250” ألف .

وذكر أنه رغم كل الظروف لن نترك ليبيا لهذه العناصر الإرهابية ومرتع للإرهاب حتى لو دفعنا أعمارنا من أجل ذلك .