وسط تحركات روسية لإزاحتها.. وليامز تسعى لإنجاح المفاوضات الليبية في القاهرة

أخبار ليبيا 24

تخوض مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز سباقا مع الزمن، من أجل تثبيت موقعها على الساحة الليبية. وذلك خلال الجولة الثانية للحوار بين مجلسي النواب والدولة، المرتقب في القاهرة.

وكشفت وليامز أنّ الجولة الثانية من المفاوضات بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة. ستجري في العاصمة المصرية القاهرة في 15 مايو الجاري.

وسيكون الاجتماع المرتقب محددا، لا لفرص نجاح المحادثات في إنجاز قاعدة دستورية فحسب. بل حتى في ضمان وليامز (التي يهاجمها سياسيون ليبيون) موقعها في المعادلة الليبية.

وتتحرك روسيا في أروقة مجلس الأمن الدولي لإقناع أعضائه بتعيين مبعوث جديد وبالتالي إزاحة وليامز. وهي الدبلوماسية الأمريكية التي تملك دراية كبيرة بالملف الليبي من منصبها.