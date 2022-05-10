هيئة الأوقاف بحكومة الوحدة تحذّر من الأفكار والأجندات الوافدة الداعية للرذيلة

أخبار ليبيا 24

دعت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوحدة مديري مكاتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمناطق ورؤساء أقسام شؤون المساجد بالمكاتب إلى التحذير من (الأفكار والأجندات الوافدة) الداعية إلى الرذيلة والانسلاخ الأخلاقي.

وقالت الهيئة، اليوم الثلاثاء، إن تلك الأفكار والأجندات الوافدة كان من نتاجها ما تم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية.في بعض المدن من تجمعات مشبوهة وأفعال مشينة منافية لتعاليم الدين الإسلامي ومخالفة للفطر السليمة.

يأتي ذلك بينما ألقت أجهزة الأمن في زليتن على مجموعة من الأشخاص خلال عطلة عيد الفطر المبارك، متلبسين بارتكاب الرذيلة والتشبه بالنساء داخل إحدى الاستراحات.

وأكدت الهيئة، على بيان حرمة التبرج والسفور والاختلاط وتشبه الرجال بالنساء وإقامة الحفلات الغنائية. وما لها من آثار سلبية في خدش الحياء وهدم الأخلاق.

وشددت الهيئة على ضرورة دور أولياء الأمور في مراقبة أبنائهم وتنشئتهم على التمسك بالأخلاق الإسلامية والحشمة والحياء.

وأشادت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوحدة بما تقوم به الأجهزة الأمنية في محاربتها لمظاهر الفساد الأخلاقي والاجتماعي.