بالفيديو.. لون السماء في الصين يثير الرعب

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أثار لون السماء الرعب في مدينة تشوشان الساحلية شرقي الصين. حيث تحول لونها إلى الأحمر لفترة وجيزة. مما “أثار مخاوف من حريق محتمل، أو ظاهرة غير معروفة”. فيما أكد مسؤولون في المنطقة أنه لم يتم الإبلاغ عن حريق بالمدينة الساحلية. في الوقت الذي تحولت فيه السماء إلى اللون الأحمر.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر السماء باللون الأحمر القرمزي. الأمر الذي دفع دبلوماسيا صينيا إلى الرد.

القنصل الصيني في لبنان على هذه الظاهرة، قائلا إنها “انعكاس للضوء من قوارب الصيد”. كما نقلت صحيفة الأندبندنت عن خبراء بالأرصاد الجوية أن اللون جاء من “أضواء منعكسة من قوارب محلية على سحب منخفضة في المنطقة”.

وقال الخبراء إن “الطقس في مدينة تشوشان الساحلية كان مثاليا لظاهرة انعكاس الضوء. حيث كانت السماء غائمة مع وجود رذاذ الماء في الجو، مما أدى إلى إحمرار غير عادي للسماء، وتسبب في حالة من الذعر لفترة وجيزة”.

فيما أشار أحد الخبراء إلى أن “الأحوال الجوية جيدة تؤدي إلى تكوين المزيد من المياه في الغلاف الجوي. ويشتت الرذاذ ضوء قوارب الصيد، ويؤدي إلى ظهور السماء الحمراء التي يراها الناس”.

انعكاس الضوء من قوارب الصيد فقط، لا أكثر ولا أقل. pic.twitter.com/5NLzp3KEn4 — 曹 毅 CAO Yi أبو وسيم (@CaoYi_MFA) May 9, 2022

وأوضح خبراء آخرون أنه “لا يوجد نشاط مغناطيسي أرضي أو شمسي. يمكن أن يكون سببا محتملا وراء تحول سماء تشوشان إلى اللون الأحمر”.

وأصبحت ظاهرة السماء الحمراء واحدة من أهم الموضوعات الشائعة على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين. مع أكثر من 150 مليون مشاهدة للفيديوهات والصور، وفقا للصحيفة.