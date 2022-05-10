ضاربا بعرض الحائط مخاطبة الحافي .. صالح يعين 45 مستشارا في المحكمة العليا

10 مايو، 2022 1:20 م
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محمد الحافي وعقيلة صالح
محمد الحافي وعقيلة صالح

أخبار ليبيا 24

رغم تأكيدات المحكمة العليا بعدم اعتدادها بأي إجراءات تتم دون موافقتها. كشفت مصادر عن قرار هيئة مجلس النواب بشأن تعيين 45 مستشارًا في المحكمة.

وجاء في القرار رقم 8 الصادر خلال اليومين الماضيين تعيين 45 مستشار في المحكمة العليا.

وكان رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، قد وجه خطابا لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في 17 أبريل الماضي. بعدم اعتداد الجمعية العمومية للمحكمة بأي إجراءات لا تتم دون التشاور معها.

وجاء خطاب الحافي حينها ردًا على إصدار المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتعيين مستشارين بالمحكمة العليا.

10 مايو، 2022 1:20 م
32

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