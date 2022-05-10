جلسة للنواب في سرت لدعم حكومة باشاغا

أخبار ليبيا 24

قرر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة الفترة المقبلة في مدينة سرت دعما للحكومة التي كلفها برئاسة فتحي باشاغا، ولمباشرة العمل منها.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن مجلس النواب صوّت على عقد جلسة الفترة المقبلة.في مدينة سرت دعما للحكومة لمباشرة عملها منها.

منح مجلس النواب مطلع مارس الماضي الثقة لحكومة فتحي باشاغا، لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية.برئاسة عبد الحميد الدبيبة، غير أن الأخير رفض التخلي عن السلطة إلا “لسلطة منتخبة”.

وصوت 92 نائبا من أصل 101 كانوا حاضرين لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، خلال الجلسة. التي استمرت أقل من ثلاثين دقيقة وبثتها وسائل الإعلام المحلية.

وتعمل الحكومة إلى حد الآن خارج العاصمة طرابلس لرفض حكومة الوحدة تسليم مهامها، فيما حظيت بالدعم في شرق وجنوب البلاد.

ممارسة مهام الحكومة من سرت

وقبل أيام قال باشاغا في حفل بمجمع قاعات “واقادوقو” بمدينة سرت أن الحكومة ترغب.في “ممارسة مهامها من العاصمة طرابلس دون سقوط قطرة دم واحدة، ولكن إن كان هناك احتمال لوقوع ذلك. فسوف تمارس مهامها من مدينة سرت”.

وأضاف أن “سرت تقع وسط ليبيا وتربط شرق البلاد بغربها وجنوبها، كما أنها مدينة ليس لها أي توترات أو عداوات مع باقي المدن الليبية”.

كما أطلق باشاغا، اليوم الثلاثاء، من درنة مبادرة وطنية لتعزيز التوافق مع مختلف الأطراف والمكونات الليبية. وقال، في مؤتمر صحفي، إن المبادرة تسعى توسيع رقعة التواصل وضمان مشاركة الجميع برغبة حقيقية وصادقة.لتوحيد الجهود والوصول لمرحلة البناء والسلام.

وأضاف، إنها “تهدف إلى التواصل مع القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية وتحقيق التوافق المرجو”.