تكتل الهلال النفطي يعلن رفع حصاره على المنشآت النفطية

أخبار ليبيا 24

أعلن تكتل الهلال النفطي، مساء اليوم الثلاثاء، رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية استجابة لدعوة رئيس البرلمان عقيلة صالح.

وأصدر، التكتل بيانا مصورًا، قال فيه إنه قرر الاستجابة لـ “تعليمات المستشار عقيلة صالح بفتح الحقول من هذه اللحظة”.

من جانبه، قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، إن جهود مجلس النواب والحكومة الليبية لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية كللت بالنجاح، وذلك بعد إعلان تكتل الهلال النفطي موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية.

ومنذ نحو 3 أسابيع أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيانات متلاحقة، “القوة القاهرة” في حقول الفيل والشرارة. والزويتينة والبريقة النفطية، حتى إشعار آخر لتوقف الإنتاج فيها، بسبب إغلاقها من محتجين.

وأعلن تكتل الهلال النفطي بالإضافة إلى محتجين آخرين في الجنوب عن وقف إنتاج تصدير النفط من المنطقة بشكل كامل. وإلى حين خروج حكومة الوحدة الوطنية من المشهد، وتسليم مهامها للحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وألقوا بيانا مشتركا طالبوا فيه بالعدالة في توزيع موارد النفط الليبي بشكل متساو بين كافة المناطق الليبية، ودعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات القادمة.