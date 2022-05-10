بن شرادة: استقالات أعضاء النواب غرضه إحداث فتنة

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس الدولة الإخواني سعد بن شرادة، إن حديث النائب زياد دغيم وغيره عن استقالات أعضاء مجلس النواب. الغرض منه إحداث فتنة ونوع من الوقيعة.

وأضاف بن شرادة في تصريحات تلفزيونية “لا يوجد خلاف بين مجلسي النواب والدولة. خاصة أنهما توصلا لاتفاق على تعديل دستوري لخارطة طريق المرحلة المقبلة” .

وأشار بن شرادة، إلى أن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز هي من أفشلت هذا الاتفاق، بطرحها مبادرة للوصول إلى قاعدة دستورية. والتي سبق وأفشلها المجتمع الدولي والمبعوث السابق، يان كوبيش.

وزاد عضو مجلس الدولة “بعض الليبيين لازالوا يؤمنون بتدخلات المجتمع الدولي. ومحاولاتنا للخروج من تلك الفوبيا، أزعج المجتمع الدولي”.