بليحق: انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب المغلقة

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أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب المغلقة. برئاسة النائب الأول فوزي النويري.

وأضاف بليحق أن الجلسة ستناقش أعمال لجنة تعديل مسودة الدستور خلال اجتماع القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أعلن أمس الإثنين أنه تم تعليق جلسة مجلس النواب إلى اليوم الثلاثاء.

وأضاف بليحق أنه تم خلال جلسة الإثنين مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2022.م. وبعد مناقشة مشروع القانون تم إحالته للجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس. وفقاً للقانون رقم 04 لسنة 2014.م المنظم لعمل المجلس.

وأوضح المتحدث أنه سيناقش ما وصلت إليه اللجنة المُكلفة بالمسار الدستوري في إجتماعات القاهرة ومايُستجد من أعمال.