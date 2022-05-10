باشاغا يطلق مبادرة وطنية لتعزيز التوافق بين مختلف المكونات الليبية

أخبار ليبيا 24

عرض، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مبادرة وطنية لتعزيز التوافق مع مختلف الأطراف والمكونات الليبية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رفقة نائبيه في درنة.

وقال باشاغا، في مؤتمر صحفي، إن المبادرة تسعى توسيع رقعة التواصل وضمان مشاركة الجميع برغبة حقيقية وصادقة لتوحيد الجهود والوصول لمرحلة البناء والسلام. وتهدف إلى التواصل مع القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية وتحقيق التوافق المرجو.

مبادئ المبادرة

وتستند المبادرة على 6 مبادئ، وهي الحفاظ على سيادة ليبيا ومنع التدخل الأجنبي، وعدم اللجوء للعنف ومنع المواجهات المسلحة، واحترام الشرعية الليبية وما نتج عن الأجسام التشريعية من قوانين وإجراءات.

كما تستند على مبادئ العفو والمصالحة الالتزام بعدم تكرار أي تجاوزات في المستقبل،.وبناء المؤسسات الأمنية والمدنية وفق معاير عالمية والتعاون التام من أجل محاصرة الفساد.

التواصل وتوسيع قاعدة الحوار

وأكدت الحكومة، في المبادرة، أنها تمد يـدها للتواصـل مـع كـل الأحـزاب والتكتلات والتيـارات السياسـية والفـاعلين السياسيين. ومؤسسـات المجتمـع المـدنـي وكـل المنخـرطين فـي المشـهد السياسـي.ممـن أقـروا بضـرورة استمرار البنـاء الـديموقراطي وتكــرار التجربـة الانتخابية التي جاءت بعد ثورة السابع عشر من فبراير.

كما أنها أعربت عن رغبتها فـي توسيع قاعـدة الحـوار مـع شـرائح الأعيـان والمشايخ والحكمـاء فـي كـل المـدن الليبيـة. خصوصـاً مـمـن كـان لهـم دوراً مميزاً فـي مسيرة المصالحة والوساطات الخيـرة فـي فـض المنازعـات التـي حـدثت بين بعض المدن أو القبائـل طيلـة الفترة الماضية.

وقالت الحكومة، إنها تقر بـأن الثوار والكثيـر مـن القـوى العسكرية كـان لهـم الفضـل والكلمـة الفصـل. فـي دعـم القضايا الوطنية والأخلاقيـة الكبرى كمقاومـة الاستبداد والحـرب على الإرهاب. وأضافت أنها تـرى أن هذه الجهـود الوطنيـة يـجـب أن تستمر وتنصـب فـي اتجـاه استعادة الدولـة وإعـادة بنائهـا.

وقالت، إنها تدعو وتحرص علـى فـتـح نقاشـات وحـوارات مـع قـادة ورؤسـاء التشكيلات العسكرية. لـردم هـوة الخـلاف مـع البعض وتبديد المخاوف وتوضيح برنامج عمل الحكومة وأهدافها للبعض الآخر.