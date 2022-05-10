باشاغا يرحب بما صدر في البيان المشترك بين المغرب ومصر حول ليبيا

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رحب رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، بالبيان المشترك الصادر، اليوم الثلاثاء، عن وزيري خارجية مصر والمغرب، والذي جددا من خلاله دعم بلادهما للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي-الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية هو السبيل الوحيد للحل وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن.

وأثنى باشاغا، على تويتر، على الجهود المبذولة من قبل مصر والمغرب لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر. وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى المزيد من البيانات الداعمة إقليمياً ودولياً.

وقال باشاغا، إن الأجسام التشريعية والاستشارية في ليبيا تمكنت بالتشاور مع عدة أطراف من الوصول إلى اتفاق ليبي-ليبي. وأضاف أن هذا ما يجب أن نبني عليه في هذه المرحلة من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، بالإضافة إلى حماية ثروات وموارد البلاد.

1/5 أرحب بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمملكة المغربية، حيث نثني على الجهود المبذولة من قبل هذه الدول الشقيقة لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر، كما نتطلع إلى المزيد من البيانات الداعمة اقليمياً ودولياً. @MarocDiplo_AR @MfaEgypt — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) May 10, 2022

بيان وزيرا خارجية المغرب ومصر

وبحث وزيرا المغرب ومصر في الرباط مستجدات الأزمة الليبية. وجددا دعم بلادهما للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي-الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية هو السبيل الوحيد للحل وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن.

كما ثمنا اضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها، بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب الليبي.باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة.

وأشاد الوزير المغربي باستضافة مصر الكريمة لمسار اللجنة الدستورية الليبية في القاهرة ودورها في إطلاق أعمال.هذا المسار بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. فيما نوه وزير الخارجية المصري بجولات الحوار التي استضافتها المملكة المغربية وأثمرت على اتفاق الصخيرات السياسي الموقع بين الأطراف الليبية.

وشدد الجانبان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد. تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين. كما شددا على دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، فضلاً عن تأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصون الثروات الليبية ومقدرات شعبها.