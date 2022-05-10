النواحي الأربع توضح حقيقة العثور على أعضاء بشرية في ثلاجة بمنطقة السايح

10 مايو، 2022 3:58 م
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مديرية أمن النواحي الأربع
مديرية أمن النواحي الأربع

أخبارليبيا24

نفت مديرية أمن النواحي الأربع اليوم الثلاثاء. الأخبار المتداولة والمتعلقة بضبط ثلاجة تحوي أعضاء بشرية.

وأكدت مديرية النواحي الأربع أن ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من ضبط ثلاجة يوجد بها أعضاء بشرية بمنطقة السائح أخبار عارية عن الصحة.

وأفادت المديرية أن مركز شرطة السائح أكدت أن الثلاجة تابعة لشركة الخليج لتعقيم وحفظ مخلفات الولادة.

وأوضحت مديرية أمن النواحي الأربع أن هذه الشركة مختصة في تجميع مخلفات الولادة الحبل السري “المشيمة” من مصحات النساء والولادة ويتم تجميعها ودفنها في أماكن خاصة بالشركة.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخبار مفادها العثور على ثلاجة تحوي أعضاء بشرية. حيث ذهب البعض إلى القول إلى أنه تتم المتاجرة بها. الأمر الذي ترك الخوف في نفوس المواطنين.

10 مايو، 2022 3:58 م
6

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