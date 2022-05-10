المنفي يستعرض مع المبروك الأوضاع المالية للحكومة

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استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء مع وزير المالية خالد المبروك. الأوضاع المالية للحكومة، في ظل الصعوبات التي يعيشها المواطن في الوقت الراهن.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على استمرارية الوفاء بالتزامات الحكومة. والتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الحالة الاقتصادية في البلاد.

وأحاط المبروك المجلس الرئاسي بنتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، في شهر أبريل الماضي.

كما أطلع وزير المالية المجلس الرئاسي على نتائج لقائه مع نائب وزير الخزانة الأمريكية “أريك ماير”، وسبل تطوير التعاون بين وزارتي المالية الليبية والخزانة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني.