الزغيد: نوقش خلال جلسة اليوم تقرير حقوق أصحاب المحافظ الاستثمارية

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد. نوقش خلال جلسة اليوم الثلاثاء. التقرير المُقدم من اللجنة المُشكلة بشأن حقوق أصحاب المحافظ الاستثمارية.

وأوضح الزغيد لـ”أخبارليبيا24″. أنه بعد التداول والاستماع لحديث رئيس وأعضاء اللجنة. إضافة للنواب تقرر استدعاء مُدير صندوق الإنماء في الجلسة القادمة.

وأكد عضو مجلس النواب. أن استدعاء مدير الصندوق لإحاطة المجلس حول حقوق أصحاب مُلاك المحافظ الاستثمارية.

وأضاف الزغيد. أن الجلسة عقدت برئاسة النائب الأول فوزي النويري. وحضور النواب الذين حضروا جلسة الأمس الإثنين.

وكان. المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. أعلن اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب المغلقة. برئاسة النائب الأول فوزي النويري.

وأضاف بليحق. أن الجلسة ستناقش أعمال لجنة تعديل مسودة الدستور خلال اجتماع القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.