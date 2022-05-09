استطلاع.. أراء المتابعين بشأن الحل السياسي وعلاقته بالتدخل الدولي

أخبارليبيا24_استطلاع

لطالما أكد العديد من النشطاء والمهتمين بالشأن الليبي في استطلاعات سابقة لأخبار ليبيا 24 أن التدخل الدولي هو السبيل للحل في ليبيا وأن الملف الليبي هو أمر بيد المجتمع الدولي يسيره كيف ما يشاء.

ويذهب بعظهم أعمق من ذلك حيث يفترضون أو يستنتجون أن ليبيا هي محل صراع بين ثلاث بالتحديد أمريكا روسيا وفرنسا ولكنهم يختصرون الصراع بين دولتين عظمتين هما أمريكا وروسيا ولذلك علاقة بالنفوذ والدولي السياسي والامور الاقتصادية أيضا والطاقة ومواردها لاسيما النفط والغاز.

من هذا المنطلق طرحت أخبار ليبيا 24 سؤال على متابعيها بشأن الملف الليبي وعلاقته بالتدخل الدولي في صيغة كانت ” برأيك هل سيكون الحل في ليبيا عبر التدخل الدولي أم أن الأطراف الليبية قادرة على الوصول لصيغة إتفاق نهائية”.

وشملت الإجابة على ثلاث إقتراحات وهي نعم او لا او غير ذلك.

إجابات المتابعين

يجيب اسامة الوافي ” عندما تتمسك الاطراف الليبية ببعض خيوط اللعبة التى تقود الى ان تكون اللعبة ليبية ليبية ، نجد من هم مؤثرين يبحثون عن تدخل دولي يدعمهم في البقاء والاستمرارية” .

ويقول اسماعيل سمعة ” اسال شمام وبويصير واللى قال وين النيتو ةدوشلقم وجلود ثوار فبراير اللى شبعوا وانتفخوا والحال عاجبهم خاصة متع الدين والشيوخ والملتحين والمقاتله والصلابى والجزيره والحره وصالح الابيض متع الحوار والعربيه والسكاى نيوز ومصراته وبرقه كلها . والقسمه خير وكل واحد يلعب قدام خربته “.

الفارسي محمد يرى أن الحل يكمن في” الحل الاستعانة بالروس لضرب واخراج دول الاستعمارية الاجرامية المتكبرة امريكا وبريطانيا واذنابهما الخونة والعملاء ذيول الاستعمار”.

أراء مغايرة

بعض التعليقات والإجابات رأت أن الحل يكمن في تقسيم ليبيا ومنهم محمد محمد وقال. ” الحل في الانفصال وعودة دولةبرقة الدولة العربية الثامنة ويذهب اقليم ابومحمد وابوالغظب الى الجحيم “.

ويرى Ahmed Mohamed رؤية أخرى ويقول” ما جلب الدمار الي البلاد هو التدخل الدولي الاقليمي الذي هو احتلال ولن تقوم للبلاد قائمة قبل تحريرها من هذا الاحتلال “.

أما Emad Ben Hamid فهو يقر بالفعل بوجود التدخل الدولي في ليبيا ويقترح أيضا حل له. في قوله” السواد الأعظم من الليبين او التيار الوطني في حال وجود ادوات ماتملكه. الاطراف المتنازعة اهمها الاعلام بالامكان الضغط الشعبي وذلك بتوعية الناس. ولملمتها ، علي جميع من يتصدرون المشهد في ايجاد حل للازمة الخانقة”.

في حين معتوق مصطفى يقول ” اين اطراف داخليه انت ياسي البي دولتك مستعمره وليس لهم راي الاطراف الداخليه”.

وسيم المهدي يقول ” ليبيا حلها ساهل لكن للأسف شعب سلبي او تباع .والله اتصح غير ايصحن. لعقول او يوعو انهم من امة سيدنا محمد مش حاجة ساهلة العالم الاول مش الثالث. ايش حقينا منها التكنولوجيا فيت الفساد كذب في كذب سبحان الله. في خلقه الانسان خلقة ربي أيتأقلم في جميع الضروف يعني من غير تكنلوجيا المرض. والفساد لاخلقي كل ماتزيد ايزيدن لهموم والمشاحنات .حياة تقهر اتحق مفسد. وذيول الغرب حاكمينك”.

يذهب محمد عون أيضا إلى أن التدخل الدولي هو من يعرقل الحل السياسي في ليبيا. ويقول ” بعض الاطراف الدولية بعينها هي من تمنع التقاء الاشقاء الليبيين والجميع تقريبا. يذكر مطالب الجماهير الطرابلسية في الساحة الخضراء( يا حفتر يا جلمود. امسح فية اليهود ) وبعض الاطراف الليبية عميلة ولا تهمها مصلحة الشعب. وتسعى وراء مصلحتها الشخصية فقط وبايعة الوطن بثمن بخس”

ويقول البدو الذيب مسترجعا المملكة الليبية ” بعد انتهاء الا طماع في اموال النفط من الاطرف الداخلية. الحل فى الإرث وتاريخ اليبيا المعاصر العودة إلى بداية التأسيس الملكية. الدستورية دولة الاستقلال الأولى الامير محمد موجود الحمدالله اسمه يكفى “.