سعيد يُصدر مرسوما لتعويض أهالي “شهداء ومصابي الثورة” في تونس

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر الرئيس التونسي “قيس سعيد”، اليوم الأحد، مرسوما يمنح عائلات شهداء ومصابي الثورة التونسية. التي جلبت الديمقراطية للبلاد، اعتراف الدولة بحقوقهم ومنح تعويضات مالية.

وأقر المرسوم الجديد، أيضا تعويض عائلات شهداء ومصابي عناصر الأمن والجيش الذين قتلوا في عمليات إرهابية دفاعا عن الوطن. خلال السنوات الماضية حيث فقد عشرات من قوات الشرطة والجيش أرواحهم في مواجهات مع جماعات متطرفة.

يشار إلى أن، العشرات من الشبان قُتلوا، كما أصيب المئات في نهاية 2010 وبداية 2011 أثناء انتفاضة حاشدة. ضد حكم الرئيس “زين العابدين بن علي” والتي فجرت انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط.

ودخل العشرات من مصابي الثورة وعائلات الشهداء اعتصاما الشهر الماضي مطالبين باعتراف الدولة بحقهم في تعويضات. وتوفير فرص عمل لأفراد من عائلاتهم قائلين إنهم دفعوا ثمنا غاليا مقابل الحرية التي حصل عليها التونسيون.