سرقة أسلاك كهربائية تتسبب في انقطاع الكهرباء عن جنوب الزواية وبئر الأسطى

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، سرقة 1900 متر أسلاك بدائرتي توزيع جنوب الزاوية وبئر الأسطى، ما أدى إلى انقطاع التيار عن عدد من المنازل بالمنطقتين.

وأكدت الشركة في بيان لها سرقة 1700 متر أسلاك ضغط منخفض من محول مدكن من 30 ناصر. بدائرة توزيع جنوب الزاوية التابعة لإدارة توزيع الغربية، إضافة إلى سرقة 200 متر أسلاك ضغط عالٍ. من خط الحبيبة من فرعية بن رمضان بدائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد التابعة لإدارة توزيع طرابلس. ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المساكن.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكونات الشبكة العامة للسرقة بشكل متكرر من قبل خارجين على القانون، وناشدت الشركة أكثر من مرة الجهات المختصة التدخل ووضع حد للتعديات التي تؤثر على استقرار الشبكة.