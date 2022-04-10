دوريات راجلة لحفظ الأمن في بنغازي مع زحمة الاستعداد لعيد الفطر المبارك

أخبار ليبيا24

انتشار كبير تشهده بنغازي لدوريات مشتركة من قسم النجدة والشرطة العسكرية في ثاني أسبوع من شهر رمضان المبارك بمختلف الشوارع والأسواق العامة.

وقال، رئيس قسم النجدة بمديرية أمن بنغازي، عقيد جمال العمامي، لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد،. إن انتشار هذه الدوريات جاء بعد وصول العديد من الشكاوى من قبل المواطنين، حيث بدأ الشروع في تنفيذ خطة أمنية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد العمامي، أنه تم نشر دوريات راجلة ومتحركة مشتركة من قسم النجدة والشرطة العسكرية،. داخل الأسواق الشعبية وبمختلف الشوارع المكتظة بالمحال التجارية، لضبط الشارع وحفظ الأمن.

ومع دخول شهر رمضان المبارك، تبدأ الأسر الليبية في الاندفاع إلى الأسواق المختلفة لشراء مستلزمات العيد،. من ملابس وأحذية واكسسوارات مختلفة. ويصاحب ذلك ازدحام شديد في مختلف الشوارع والأسواق بفعل الحركة التجارية النشطة.