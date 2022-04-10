اللواء 444 قتال يحرر 195 شخصًا في بني وليد ويضبط رئيس العصابة “اشنيشح”

10 أبريل، 2022 12:55 م
16
تحرير مختطفين_بني وليد
تحرير مختطفين_بني وليد

أخبارليبيا24

أعلن اللواء “444 قِتال” أن مفارز تابعة له تمكنت فجر اليوم الأحد من تحرير  “195” شخصًا في مدينة بني وليد. كاوا محتجزين لدى إحدى العصابات.

وأوضح اللواء أن المختطفين بينهم “23” امرأة وطفلان. كانوا قد تعرضوا للخطف في وقت سابق من قِبَلِ عصابة طالبت بفدية ماليّة مقابل إطلاق سراحهم.

وأكد “444 قِتال”  أن المخطوفين تعرّضوا للتّعذيب والاغتصاب والتجويع طيلة فترة بقائهم في الأسر.

وأشار إلى أن المخطوفين من جنسيّات مختلفة من مصر، والسودان، والنيجر، ونيجيريا، وإريتريا، وأثيوبيا.

وطمأن “444 قِتال” أهالي المخطوفين بأنّ أبناءهم بصحة جيدة ويتلقون العناية الصحية الكاملة بمعسكر التّكبالي..

وأكد اللواء أنه قد تم القبض على رأس عصابة الخطف المدعو أصيل السنوسي اشنيشح  و8 آخرين من العصابة من جنسيات أخرى.  وسيتم إحالتهم للجهات المعنية لينالوا جزاءهم.

10 أبريل، 2022 12:55 م
16

مقالات ذات صلة

فرج اقعيم

اقعيم: الداخلية تبارك بيان اللجنة العسكرية (5+5)

10 أبريل، 2022 3:11 م
فرج اخليل

اخليل يلمح إلى حرب تغيير في طرابلس ويؤكد أن قائد العملية مشهود له بالنزاهة والوطنية

10 أبريل، 2022 2:45 م
طقس_ليبيا

الأرصاد الجوية: لاتغير في حالة الطقس على أغلب المناطق

10 أبريل، 2022 11:55 ص
انتشال رفات_سرت

انتشال رفات 11 شخص من مقبرة جماعية في سرت

10 أبريل، 2022 11:25 ص
زر الذهاب إلى الأعلى